Сегодня 12:22
Просмотров: 158
В Харьковскую область едет Гройсман
17 мая Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочим визитом посетит Харьковскую область.
Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.
Премьер-министр примет участие в заседании коллегии Минсоцполитики, которое состоится в библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.
После этого глава правительства планирует пообщаться с представителями СМИ.
Напоминм, Владимир Гройсман ранее приезжал в Харьков в сентябре прошлого года.
Загрузка...