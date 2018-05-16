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В Харьковскую область едет Гройсман

В Харьковскую область едет Гройсман

17 мая Премьер-министр Украины Владимир Гройсман с рабочим визитом посетит Харьковскую область.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Премьер-министр  примет участие в заседании коллегии Минсоцполитики, которое состоится в библиотеке Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

После этого глава правительства планирует пообщаться с представителями СМИ.

Напоминм, Владимир Гройсман ранее приезжал в Харьков в сентябре прошлого года. 

Агентство Телевидения Новости

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