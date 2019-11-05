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В Харківській області школярам на тиждень продовжили канікули: відома причина

В Харківській області школярам на тиждень продовжили канікули: відома причина

У місті Куп'янськ, що в Харківській області подовжили осінні канікули в 10 закладах загальної середньої освіти.

Про це повідомляє пресслужба відділу освіти Куп'янської міської ради.

Зазначається, що канікули триватимуть до 8 листопада "у зв'язку з відсутністю опалення в закладах загальної середньої освіти міста за невиконання своїх зобов'язань теплопостачальною організацією КП "Обласний інформаційно-технічний центр".

"З метою збереження здоров'я учнів, недопущення підвищення рівня захворюваності учасників освітнього процесу, осінні канікули в 10 закладах загальної середньої освіти міста продовжено до 8 листопада", - сказано в повідомленні.

При цьому, як наголошується, освітній процес не буде припинений в початковій школі навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія №3", адже його приміщення опалюється газовою топковою.

Источник: prm.ua

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