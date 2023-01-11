В харківському ліцеї облаштували зразкове укриття

11 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов спільно з Міністром освіти і науки України Сергієм Шкарлетом відвідали освітні установи Харківщини.

Зокрема, оглянули укриття в одному з навчальних закладів обласного підпорядкування – Харківському науковому ліцеї-інтернаті «Обдарованість». Як зазначив Сергій Шкарлет, воно є одним із найкращих в Україні. «Я абсолютно вдячний за той досвід, і той зразок, який я маю передати всім іншим областям України для облаштування таких приміщень. Варто, щоб усі інші брали приклад саме з Харківської області. Сьогодні Харківщина є оплотом всієї України, яка завжди тримала і продовжує тримати оборону. Попри все, ми маємо розуміти, що навіть у тих областях, які межують з територією ведення бойових дій, має розвиватися не тільки оборонна стратегія, а ще й майбутнє – це наші діти», – сказав Міністр освіти і науки України. Начальник Харківської ОВА наголосив, що подібні укриття мають з’явитися у кожному освітньому закладі. «Харківщина послідовно реалізує політику Міністерства освіти і науки України щодо налагодження освітнього процесу навіть в умовах воєнного стану. На першому місці у нас, звичайно, безпека наших дітей. Ми рухаємося поступово, крок за кроком, з вірою в наші ЗСУ, щоб ухвалити рішення про безпосереднє навчання дітей у закладах. Але це все-таки буде після перемоги», – зазначив Олег Синєгубов. Нагадаємо, ліцей «Обдарованість» був пошкоджений внаслідок обстрілів ще на початку повномасштабного вторгнення рф. Наразі в закладі завершують відновлювальні роботи за кошти з резервного фонду державного бюджету. Тут уже замінили понад 150 віконних блоків, у двох приміщеннях відремонтували покрівлю, а також відновили пошкоджене овочесховище. «Сьогодні в ліцеї навчається 300 учнів із різних районів області. Наш основний напрям – природничо-математичний профіль. Тут навчаються талановиті, обдаровані діти, які мають мотивацію до здобуття якісної освіти. Звичайно, зараз працюємо онлайн. На початку навчального року начальник обладміністрації передав нам 15 ноутбуків від компанії Google та фонду ЮНЕСКО, які сьогодні використовуються вчителями для організації дистанційного навчання», – прокоментував директор навчального закладу Валерій Поливанний.

Агентство Телевидения Новости