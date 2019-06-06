В Харківському ізоляторі тимчасового тримання пройшли практичні навчання

Співробітники підрозділу спільно з Батальйоном поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області відпрацювали порядок дій особового складу в екстремальних ситуаціях, надання першої невідкладної медичної допомоги в умовах ІТТ, а також забезпечення конституційних прав утримуваних осіб.

Як зазначив керівник навчань - начальник ВОДІТТ ГУНП в Харківській області Олександр Соляник, особовий склад ізолятору тимчасового тримання за останній час суттєво оновився, тому значна увага приділяється його навчанню.

- Найбільш ефективними є практичні заняття, особливо відпрацювання дій в екстремальних ситуаціях та в разі виникнення надзвичайних подій. Мета таких занять – формування у особового складу високих морально-бойових, психологічних якостей, готовність до правильних і швидких дій у нетипових ситуаціях,- розповів Олександр Соляник.

В ході навчання були відпрацьовані спільні дії працівників ІТТ та БПОП по припиненню масових порушень режиму тримання спецконтингенту, визволення заручника з камери.

Також фахівцем екстреної медицини Харківської медичної академії післядипломної освіти були проведені заняття щодо надання першої невідкладної медичної допомоги в екстремальних випадках, таких як приступ епілепсії, втрата свідомості, асфіксія, кровотеча.

Працівники Управління забезпечення прав людини НПУ в Харківській області довели до особового складу ІТТ вимоги щодо порядку дотримання конституційних прав та інтересів утримуваних осіб.

По закінченню занять з керівним складом ізоляторів тимчасового тримання та інспекторським складом відділу організації діяльності ІТТ ГУНП в Харківській області була проведена нарада, на якій підвели підсумки навчань та розглянули результатами службової діяльності підрозділів за 5 місяців поточного року.

Відділ комунікації поліції Харківської області

Источник: hk.npu.gov.ua

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