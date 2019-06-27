В ХОГА обсудили вопросы национально-патриотического воспитания в учебных заведениях области

Заседание областного межведомственного координационно-методического совета по правовому образованию населения прошло 25 июня под председательством замглавы ХОГА Анатолия Бабичева.

Докладывая о состоянии национально-патриотического воспитания в учреждениях образования области в 2018-2019 гг., заместитель директора Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации - начальник управления образования и науки Владимир Игнатьев отметил, что сейчас воспитание у молодого поколения чувства патриотизма и активной гражданской позиции является особенно актуальным, учитывая обстоятельства, связанные с российской агрессией в Украине.

«Сегодня важно, чтобы каждое учреждение образования области стало для ребенка очагом становления гражданина-патриота. Поэтому в каждом районе, городе, ОТГ проводятся тематические мероприятия в рамках образовательного проекта по национально-патриотическому воспитанию», - рассказал Владимир Игнатьев.

Так, на базе Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и Военного института танковых войск НТУ «ХПИ» было организовано проведение выездных заседаний для учащихся 10-11 классов и практических занятий по программе «Защита Отечества». Во время них в военных заведениях около 700 человек в течение этого учебного года имели возможность ознакомиться с основными видами оружия и военной техники, имеющегося на вооружении Воздушных Сил и других силовых ведомств государства, с материально-технической базой, условиями проживания курсантов и историей создания этих заведений.

«В контексте повышения уровня патриотического воспитания оказана поддержка деятельности музеев при учебных заведениях, - отмечает Владимир Игнатьев. - В музеях исторического профиля есть отделы, посвященные событиям от Второй мировой войны до тех, что разворачиваются на востоке нашего государства, также оформлены соответствующие фотовыставки в учреждениях образования. 40 музеев учебных заведений области имеют почетное звание «Образцовый музей», предоставляемое Министерством образования и науки Украины».

В июне 2019 года на базе лицея с усиленной военно-педагогической подготовкой традиционно состоялся итог Всеукраинской детско-юношеской военно-патриотической игры «Сокол» («Джура»). Только в итоговом этом этапе приняли участие около 600 учащихся учебных заведений области. Пятый год подряд Харьковскую область на 3-м всеукраинском этапе представляет команда «Бесстрашные муравьи» Нововодолажской гимназии № 3, и до этого они ежегодно были победителями всеукраинского тура.

По информации заместителя директора Департамента науки и образования ХОГА, осуществляются мероприятия по установке памятных досок, стендов и созданию уголков славы в учебных заведениях области, где учатся земляки воинов – участников АТО (ООС) .

В рамках образовательной программы по национально-патриотическому воспитанию молодежи на Харьковщине проводятся выставки и конференции. Например, в День Соборности Украины состоялась фотовыставка «Страна – это мы», на конкурс поступило около ста работ. В ХНУ им.Каразина традиционно открылась Украинская философская историко-краеведческая конференция, посвященная Григорию Сковороде. В ней приняли участие 260 учащихся из 16 регионов Украины.

«Национально-патриотическое воспитание признано приоритетом в Украине также и в учреждениях высшего образования, - отмечает Владимир Игнатьев. - Так, Харьковский университетский консорциум для системной реализации задач по этому вопросу объединил усилия Совета ректоров, ХОДА, Студенческого совета и общественных организаций».

Владимир Игнатьев среди наиболее ярких мероприятий, которые прошли в течение 2018-2019 годов, назвал флешмоб патриотических объединений спорта, в котором приняли участие более 300 человек.

Также в 2018 году по инициативе Харьковского университетского консорциума при поддержке ХОГА стартовал областной открытый студенческий конкурс на лучшую проектную композицию памятника защитникам Украины, участникам АТО (ООС). В марте на базе Государственной академии дизайна и искусств состоялось подведение итогов конкурса и награждение победителя.

С целью формирования языковой культуры проведен ряд ежегодных мероприятий, в частности, Информационный день Украинского культурного фонда, заседание Клуба украинского языка и культуры в ХНУ им.Каразина, ко дню рождения Тараса Шевченко состоялась большая всеукраинская научно-практическая конференция. 7 студентов заведений высшего образования стали победителями финального этапа Международного литературного конкурса имени Тараса Шевченко и Международного конкурса украинского языка и литературы.

В ходе доклада заместитель директора Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации напомнил и о Параде вышиванок, в котором приняли участие более 2 тысяч харьковчан.

Во время заседания областного межведомственного координационно-методического совета по правовому образованию населения начальники отделов образования РГА области также доложили о результатах национально-патриотического воспитания в своих районах, городах и ОТГ.

Кроме того, в ходе заседания обсудили проведение информационно-просветительского мероприятия «СТОП-буллинг» в районах области.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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