Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:40
Просмотров: 80

В ХОГА рассказали о весенней призывной кампании

Селекторное совещание, посвященное ходу весенней призывной кампании 2019 года, состоялось 28 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА. 

Военный комиссар Харьковского областного военного комиссариата Юрий Калгушкин рассказал, что плановое задание для Харьковской области - 1512 призывников. По состоянию на 27 мая районными и городскими комиссиями назначены 1140 призывников, что составляет всего 75,4% от нужного количества. По его информации, в области продолжается оповещение и прохождение медицинских комиссий призывниками.

Так, по словам заместителя председателя ХОГА Александра Скакуна, в Купянском и Первомайском районах, а также в городе Первомайский на сегодняшний день  выполнили плановое задание по весенней призывной кампании полностью.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 