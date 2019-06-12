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В “интеграции” Беларуси в РФ, Кремль теряет терпение

В “интеграции” Беларуси в РФ, Кремль теряет терпение

В Кремле стараются максимально ускорить интеграцию Беларуси в Россию и предварительно оказывают на неё экономическое давление в виде кредитного шантажа.

Кремль продолжает реализацию своих планов по скорейшей интеграции в состав РФ Беларуси, что не только создаст союзное государство, но и позволит Путину избираться до истечения его президентского срока в 2024 году, уже как президенту нового образования.

В свою очередь, Минск не особо спешит отдаваться на поруки своего восточного гибридного соседа, тем более что Александр Лукашенко в полном смысле слова взращивает своего “наследника на престол”.

Периодически же возникающие между Беларусью и Россией споры и вовсе процесс так называемой “интеграции” могут перевести в силовой режим реализации. Но пока, Москва, использует свой излюбленный инструмент – экономический шантаж.

Так, в Белокаменной подчеркнули, что обещанные для Беларуси $1,05 млрд в виде $650 млн кредита и $400 млн в виде компенсации за нефтяные издержки поступят в Республику лишь в случае её старательной работы над интеграционными процессами.

То есть, будете интегрироваться, получите деньги, не будете – получите очередную волну инфляции, девальвации и прочие блага сопровождающие экономический кризис.

Таким образом, Кремль, ненавязчиво дал понять, что сроки создания союзного государства для него крайне важны, и они не должны выходить за пределы 2024 года. Согласно же имеющейся информации, в Москве крайне заинтересованы поглотить Беларусь в период с 2022 по 2023 гг. И именно в эти года провести выборы президента нового государства, что позволит Путину править до глубокого старческого маразма.

И, если уж совсем на частоту, этот шантаж на $1 млрд в риторике “дадим-не дадим” сущая мелочь по сравнению с тем, что может Республику ожидать, если Минск выбьется из установленных сроков.

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: беларусь

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