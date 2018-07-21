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В Италии преступник попросился обратно в тюрьму из-за жары дома

В Италии преступник попросился обратно в тюрьму из-за жары дома

В Италии 29-летний гражданин Молдовы Виктор Сырбу в ночь на 20 июля пришел в тюрьму и попросил администрацию вернуть его туда из-за жары дома.

Об этом сообщает местное издание Vicenza Today.

Он пришел около 3 часов ночи и позвонил в дверь тюрьмы.

Ранее правоохранители перевели его за кражу под домашний арест с разрешением выходить на улицу.

"Пожалуйста, впустите меня: мне очень жарко дома", - заявил Виктор.

Администрация тюрьмы его просьбу удовлетворила – теперь он до августа будет сидеть в "прохладном" СИЗО.

Итальянские СМИ также отмечают, что Виктор жил вместе со своей партнершей, поэтому, вполне возможно, причиной его возвращения стал конфликт с ней.

Напомним, этим летом в Италии зафиксировали аномальную жару.

Агентство Телевидения Новости

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