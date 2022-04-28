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В Ивано-Франковской области прошел футбольный турнир памяти харьковского школьника Дани Дидика

В Ивано-Франковской области прошел футбольный турнир памяти харьковского школьника Дани Дидика

27 апреля в городе Рогатин Ивано-Франковской области прошел футбольный турнир, который посвятили памяти Даниила Дидика, который погиб по время теракта в Харькове. В турнире приняли участие воспитанники Рогатинской детской юношеской спортивной школы.

В Ивано-Франковской области прошел футбольный турнир памяти харьковского школьника Дани Дидика

В этот день Дане Дидику могло бы исполниться 23 года.

Напомним, школьник погиб в возрасте 15 лет во время теракта, который произошел в Харькове 22 февраля 2015 года. В годовщину победы Революции достоинства в городе проходили мероприятия в поддержку единства Украины, в которых принимал участие Даниил. Когда колонна людей, участвовавших в Марше единства, двинулась от Дворца спорта, прогремел взрыв. Парень шел впереди и был вблизи эпицентра взрыва. Поэтому получил тяжелую черепно-мозговую травму, впал в кому, а на следующий день умер, не приходя в сознание.

От взрыва взрывчатки, заложенной пророссийскими террористами, погибли еще трое участников шествия: 18-летний Николай Мельничук, Вадим Рыбальченко, 37 лет, и 52-летний Игорь Толмачев.
 

Источник: newsroom.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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