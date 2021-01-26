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В Кабмине рассказали, как будут работать рестораны, кафе и кинотеатры после локдауна

В Кабмине рассказали, как будут работать рестораны, кафе и кинотеатры после локдауна

В Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

После завершения жесткого карантина, который длится с 8 по 24 января, Украина снова вернется к адаптивному карантину, что позволит начать работу заведениям сферы культуры, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко по итогам разговора с премьер-министром Украины о возможном карантине в Украине до конца 2021 года.

По словам Ткаченко, Денис Шмыгаль заверил, что карантин для ресторанов, кафе и кинотеатров будет ослаблен с 25 января при соблюдении определенных условий.

«Премьер заверил, как только Украина снова вернется к адаптивному карантину (предварительно, с 25 января), сферы культуры, туризма и креативные индустрии смогут работать. Конечно с соблюдением всех правил карантина. И учитывая статистику заболеваемости в стране», — написал Ткаченко.

Глава Минкульта напомнил, что в Украине действует режим чрезвычайной ситуации.

«Режим чрезвычайной ситуации, которым предусмотрены карантинные правила — и более суровые как сейчас, и облегченные — как в прошлые месяцы, сейчас действует до 28 февраля. И очевидно, что вопрос продления карантина будет решаться в течение весны. Однако, в любом случае ограничения будут постоянными, что позволит бизнесу прогнозировать и планировать свою деятельность», — добавил министр.

Источник: hronika.info/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: карантин

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