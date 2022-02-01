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В каждой многоэтажке появится управдом

В каждой многоэтажке появится управдом

Появление управляющего не будет зависеть от того, создано ли в доме ОСМД или нет.

Согласно законопроекту № 6103, принятому Верховной Радой в первом чтении, о внесении изменений в закон «О жилищно-коммунальных услугах», создать ОСМД нужно не позднее 1 марта 2022 года. Об этом сообщает «Хвиля».

Органы местной власти будут обязаны объявить и провести конкурс по назначению управляющего во всех многоквартирных домах. При этом право выбирать форму управления домом и создавать ОСМД остается за жителями еще с 2015 года.

Причина ускорения жилищной реформы — в почти трети многоквартирных домов не созданы ОСМД, не избран управдом.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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