В каких областях нарушают «день тишины» перед выборами в Раду?

Наблюдатели Комитета избирателей Украины выявили факты ведения агитации в «день тишины» перед парламентскими выборами.

Об этом сообщили в пресс-службе общественной организации «Комитет избирателей Украины».

В частности, несмотря на законодательный запрет, сегодня в округах размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов.

Также в последние дни были размещены новые билборды, не имеющие выходных данных, но при этом выполненные в стилистике отдельных кандидатов и партий.

Наблюдатели КИУ сообщили о незаконной агитации в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской, Черниговской областях.

Кроме того, реклама кандидатов и партий активно присутствует в интернете.

Как известно, в Украине сегодня «день тишины» перед днем голосования на досрочных парламентских выборах.

В соответствии с законодательством, в этот день запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов в народные депутаты и распространение политической рекламы.

Агентство Телевидения Новости