В Киеве открыли Зал Памяти защитников Украины

В столице прошла торжественная церемония открытия Зала памяти защитников Украины – первого и единственного крупного мемориального проекта за годы противостояния российской агрессии. На церемонии присутствовали семьи погибших военных, военнослужащие НГУ, духовенство и руководство страны.

Церемония началась с возложения цветов к Стелле, в которую вмонтированы осколки снарядов. Также под стенами Минобороны ударили в Колокол Памяти по погибшим на Донбассе военнослужащим. Первым в колокол ударил отец военнослужащего Михаила Рыбака, погибшего в 2014 году. Президент сообщил, что теперь Колокол памяти станет частью ежедневного поминального ритуала и будет звучать столько раз, сколько защитников потеряла Украина в этот день. «Сегодня мы с вами основываем новую традицию – новый ритуал поминовения украинских героев, которые отдали свою жизнь, чтобы жил украинский народ. Не случайно, что эта традиция начинается в Праздник Покрова Пресвятой Богородицы и в День Защитника Украины 14 октября», - передаются на официальном сайте слова Президента.

В открытии Зала памяти защитников Украины приняли участие президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, секретарь СНБО Александр Турчинов и министр обороны Степан Полторак. Присутствовали семьи погибших военных, военнослужащие НГУ, а также представители духовенства.

Мемориальный комплекс находится на территории Минобороны Украины. Округлый основной зал украшен витражом в форме символа ВСУ, а на его стенах размещены таблички с фамилиями военнослужащих, погибших с 1992 по 2018 годы. В середине зала на подиуме размещена Книга Памяти с именами погибших в этот день за все года. «Лишь 32 разворота (32 дня) остаются пустыми. Во все остальные дни Вооруженные силы Украины несли боевые потери», - сообщает пресс-служба президента.

Источник: petrimazepa.com

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