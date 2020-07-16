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В Киеве под Радой протестуют против скандального «языкового» законопроекта Бужанского

В Киеве под Радой протестуют против скандального «языкового» законопроекта Бужанского

Под Верховной Радой проходит митинг против скандального « языкового» законопроекта нардепа от «Слуги народа» Максима Бужанского о возвращении русского языка в школьный образовательный процесс.

Как сообщает ТСН, митингующие принеси бочки и установили сцену. Участники акции требуют на принимать законопроект.

У здания парламента собрались сотни активистов. Они держат плакаты Язык - это оружие, Руки прочь от языка, Говори языке, а не ляпай языком и Мешает язык - совершенно в Ростов.

Некоторые участники митинга в вышиванках, многие участники акции в масках с украинской символикой.


Агентство Телевидения Новости

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