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В Киеве появилась улица Кубанской Украины

В Киеве появилась улица Кубанской Украины

Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины. Соответствующее решение поддержал Киевсовет.

За соответствующее решение проголосовали 67 депутатов городского совета. Во время обсуждения подчеркивалось, что принятие положительного решения по вопросу переименования «будет способствовать восстановлению исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани — Кубанской Украине», - передает «Укринформ».

Уточняется, что в 2017 году уже проходило общественное обсуждение проекта, и 60% граждан, к нему присоединившихся, переименование поддержали.

Источник: petrimazepa.com

Новости портала «Весь Харьков»

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