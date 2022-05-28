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В Китае хотят уничтожить Starlink: спутники предлагают сбивать спецоружием

В Китае хотят уничтожить Starlink: спутники предлагают сбивать спецоружием

Китайские исследователи предлагают разработать средство против спутников проекта Starlink компании SpaceX, основанной миллиардером Илоном Маском. Об этом стало известно изданию South China Morning Post.

В апреле группа под руководством Рен Юаньчжэня из Пекинского института слежения и телекоммуникаций (входит в состав Сил стратегической поддержки армии Китая), опубликовали в журнале Modern Defense Technology статью о том, что стране необходимо оружие, которое позволит отключить или уничтожить спутники Starlink. В качестве соавторов выступили ведущие китайские ученые, специализирующиеся на оборонной промышленности.

"Группировка Starlink представляет собой децентрализованную систему. Речь идет о борьбе не с отдельными спутниками, а со всей системой. Это требует некоторых малозатратных высокоэффективных мер. Необходимо применить комбинацию мягких и жестких методов уничтожения, чтобы некоторые спутники Starlink потеряли свои функции, а операционная система группировки была разрушена", — подчеркивается в статье.

Как написал Рен Юаньчжэнь вместе с коллегами, Интернет Starlink позволит в 100 раз ускорить передачу данных для военных беспилотников и самолетов-невидимок. Кроме того, спутники SpaceX могут быстро перемещаться по орбите для проведения боевых действий благодаря ионным двигателям. Китайцы также предположили, что SpaceX могла запустить некоторые из аппаратов вместе с военным оборудованием.

Авторы исследования призвали модернизировать существующие комплексы Китая для космического наблюдения и оснастить их оптическим оборудованием, которое сможет предоставить сверхчеткие изображения маленьких спутников Starlink. Китайские эксперты смогут проанализировать их и выявить необычные явления. Вдобавок предложили найти способы перехватывать сигналы с каждого спутника, чтобы оценивать угрозы.

По словам Рена Юаньчжэня, у Китая уже есть возможность уничтожать спутники с помощью ракет, но этот способ приводит к появлению большого количества космического мусора. Кроме того, группировка Starlink состоит примерно из трех тысяч аппаратов, которые очень дорого отстреливать поодиночке.

Известно, что Китай разрабатывает технологии для борьбы с вражескими спутниками, в том числе микроволновые излучатели, блокирующие сигналы или уничтожающие электронику. Китайские инженеры также создали лазеры для ослепления космических аппаратов, наноспутники, которые можно запускать для вывода из строя крупных аппаратов, а также инструменты для взлома спутниковой связи.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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