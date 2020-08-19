В Китае построят город с солнечными панелями и теплицами на крышах

В Китае в 140 км от Пекина построят город с солнечными панелями и теплицами на крышах для полноценной жизни даже при длительной изоляции.

Конкурс на строительство первого населенного пункта посткоронавирусной эпохи выиграло бюро Guallart Architects из Барселоны.

Новый "самодостаточный город" построят в округе Сюнан. Это будет гибрид традиционных кварталов Европы, китайских башен и элементов сельского хозяйства. На верхних этажах всех зданий построят теплицы для выращивания пищи повседневного потребления. Покатые крыши позволят производить энергию с помощью солнечных панелей.

Первые этажи отдадут под небольшие коворкинги, где можно пользоваться 3D- принтером, работать дистанционно и общаться с соседями.

Также во всех апартаментах будет собственная терраса - еще одно пространство для отдыха на свежем воздухе во время длительной изоляции.

Небольшой город будет поделен на 4 зоны-кварталы: там разместятся квартиры, офисы, магазины, бассейн, рынок, детский сад, администрация и пожарная часть.

«Мы не можем продолжать разрабатывать дизайн городов и домов, словно ничего не произошло, - объясняет основатель Guallart Architects Винсенте Гуаярт, бывший генеральный архитектор Барселоны. - В основу проекта лег опыт архитекторов бюро, находившихся на самоизоляции, городская среда станет компактным местом, где жители смогут жить, отдыхать и обеспечить себя всеми ресурсами самостоятельно».

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»