В Китае построили улавливатель углерода мегатонного масштаба

В Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec) завершили строительство первого в стране проекта улавливания, утилизации и хранения углерода мегатонного масштаба.

Ожидается, что он позволит сократить выбросы углекислого газа на 1 млн тонн в год, что эквивалентно эффекту от посадки почти 9 млн деревьев.

Технология захвата, утилизации и хранения углерода играет ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа. С ее помощью углекислый газ, образующийся в результате производственной деятельности, удерживается для использования в других технологических процессах, либо помещается на хранение.

Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности - к 2060 году.

Источник: elektrovesti.net

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