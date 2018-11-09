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В Китае все чаще и открыто говорят о несправедливом владении Россией большой территорией

В Китае все чаще и открыто говорят о несправедливом владении Россией большой территорией

Китайское издание «Феникс» (Fenghuang wang) опубликовало материал, автор которого выразил сожаление по поводу «обладания Россией обширных территорий в то время, как полтора миллиарда китайцев вынуждены тесниться в пределах своего государства».

Комментаторы уже назвали эти публикации «завуалированной претензией Пекина на российские территории».

Некоторые российские СМИ обратили внимание на то, что в Китае «нацелились на российские Дальний Восток и Сибирь, поскольку там слишком просторно и мало людей».

На Дальний Восток и Сибирь приходится по 1 человеку на 1 квадратный километр. «Это уже не просто малонаселенная территория, она буквально необитаемая», пишет автор материала в «Фенике», напоминая, что 1,5 млрд китайцев очень тесно в границах Китая.

Китайцы считают несправедливостью то, что «всего лишь 147 млн. россиян» обладают самой обширной территорией, которая «больше всей территории государств-членов Европейского Союза, больше вместе взятых Бразилии и Австралии».

Журналист указывает на тот факт, что некоторые регионы России (дальний Восток и Сибирь) богаты природными ресурсами и находятся очень близко к Китаю.

«Да, там суровый климат и большинство земель непригодны для возделывания. Однако там колоссальные разнообразные природные ресурсы. И самое главное – эта территория находится близко к Китаю», - заключается в статье.

Российские СМИ обращают внимание в этой связи на то, что автор публикации в «Фениксе» не призывает к прямому военному вторжению в Россию. В целом в его статье не ведётся речи о военной агрессии. Однако в материале очень обстоятельно изложены все факты, «что, само по себе, уже не может не тревожить и даже ужасать российскую общественность».

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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Темы: Китай

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