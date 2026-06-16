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В Конгрессе США снова пытаются не дать Воздушным силам списать разведчики U-2S Dragon Lady

В Конгрессе США снова пытаются не дать Воздушным силам списать разведчики U-2S Dragon Lady

Они остаются одними из самых необычных самолетов американской разведки (https://www.twz.com/air/four-u-2s-spy-planes-would-be-restored-in-bill-that-would-save-the-dragon-lady-fleet)

В проекте оборонного бюджета на 2027 финансовый год предлагается запретить списание более двух U-2S за год и выделить 81 млн долларов на тяжелое регламентное обслуживание четырех машин.

Даже сейчас у Воздушных сил США числится 23 таких самолета, включая три учебных TU-2S, но сами Воздушные силы хотят полностью убрать эту строку из бюджета и вывести флот этих машин из эксплуатации.

Данная позиция целиком понятна, разведывательные U-2S стареют, становятся дорогими в обслуживании и хуже подходят для войны против врага с современной ПВО.

Китай развивает дальнобойные зенитные системы и РЭБ, поэтому высоколетящий разведчик уже не может свободно работать там, где это было возможно раньше.

Взамен Воздушные силы США рассчитывают на спутники, новые сетевые средства наблюдения и, вероятно, высотные беспилотники вроде RQ-180, которые должны быть менее уязвимыми и универсальными для самых разных задач или условий.

Но Конгресс не хочет отпускать U-2 до тех пор, пока замена не доказала, что реально закрывает все задачи.

Dragon Lady может подниматься выше большинства известных пилотируемых и беспилотных платформ, нести самые разные разведывательные сенсоры, аппаратуру связи и работать на крайне больших дальностях.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97798

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: зброя, США

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