В Косово на базі українського національного контингенту відбувся «Парад медалей» та церемонія передачі Державного Прапора України

Під час заходу миротворці 24-ї ротації українського національного контингенту в Косово були відзначені медалями, а командир 25-ї ротації національного контингенту отримав від попередника Державний Прапор України.

На урочистостях були присутні представники командування міжнародних Колективних Сил безпеки Косово КФОР на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Армії Італії Лоренцо Д’Аддаріо, командири та представники контингентів інших держав, які беруть участь у підтриманні безпеки та миру в Косово.

Із вітальним словом виступив голова комісії, тимчасово виконуючий обов’язки першого заступника начальника Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України полковник Віктор Кучеренко.

Після виступу командувача генерал-лейтенанта Армії Італії Лоренцо Д’Аддаріо відбулась церемонія нагородження командира Національного контингенту майора Сергія Ковальчука та особового складу 24-ї ротації медалями за миротворчу діяльність на Балканах.

На завершення заходу командир 25-ї ротації українського національного контингенту в Косово майор Роман Кізєлєв отримав із рук командира попередньої ротації майора Сергія Ковальчука Державний Прапор України.

Прес-служба ООШ ЗС України

Источник: mil.gov.ua

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