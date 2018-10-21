В Краснограде отметили День города

19 августа по случаю Дня города и 75-й годовщины освобождения Красноградщины во время Второй мировой войны в районе прошли праздничные мероприятия.

В торжественных мероприятиях принял участие заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, передает пресс-служба ХОГА.

От имени руководителя области Юлии Светличной он пожелал участникам праздничного мероприятия мирного неба и развития громады.

«Современная техника, ремонты больниц и школ - все это конкретные дела, которые воплощены в жизнь благодаря действиям единой команды», - сказал Михаил Черняк, обращаясь к жителям района.

Также во время праздника заместитель председателя ХОГА вручил ключи от 3-комнатной квартиры местному жителю - воину-интернационалисту Павлу Крымову.

Кроме того, в День города работала выставка-ярмарка «Город мастеров», а на центральной площади города торжественно открыли фонтан после его реконструкции.

Агентство Телевидения Новости