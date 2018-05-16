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В Красноградском районе наркодилер получил тюремный срок

В Красноградском районе наркодилер получил тюремный срок

В Харьковской области судили 18-летнего жителя Кегичевки  за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта, а также сбыт особо опасных наркотических средств, совершенные повторно организованной группой).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Продажу наркотиков и психотропных веществ организовал и возглавил 31-летний товарищ подсудимого в июле 2017-го года. В состав преступной группы вошла также их 33-летняя знакомая.

У каждого из них в преступной деятельности были свои функции. В частности, осужденный молодой человек подыскивал потенциальных клиентов из числа наркозависимых, согласовывал с ними условия оплаты, место встречи и непосредственно сбывал товар.

Женщина подыскивала через Интернет лиц, через которых можно было приобрести медицинские препараты, необходимые для изготовления психотропных веществ, и покупала их.

Полученные от незаконной деятельности средства они также распределяли. Действовала преступная группа в течение 5 месяцев.

Разоблачили злоумышленников во время ряда оперативных закупок, когда осужденный сбыл каннабис и несколько шприцев с метамфетамином.

Наркотики также нашли у него дома во время обыска.

По информации заместителя руководителя Первомайского местной прокуратуры Константина Щербака, «наркодельцу» суд осудил на 5 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК Украины в отношении организатора и еще одной союзницы пока рассматривается по существу в суде.

Агентство Телевидения Новости

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