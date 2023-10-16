Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 129

В Кремле решили проблему импортозамещения! Медведев не доволен

В Кремле решили проблему импортозамещения! Медведев не доволен

В россии наступил момент, когда даже зазомбированное пропагандой население начало понимать суть происходящего во внешней и внутренней политике Кремля и открыто задает неудобные вопросы власти. Видеосвидетельства опросов россиян на улицах в последнее время показывают негативное отношение к войне с Украиной. Появляются материалы, в которых россияне обвиняют власть в истреблении мужского населения целых регионов. Ну и главное – во всех своих бедах осмелевший народ начал обвинять кремлевского недоимператора!

Вот этого путинское окружение уже не могло терпеть и срочно нашло выход, полагаясь на исконно национальные традиции!

Оказывается, народ начал трезветь из-за недостатка спиртных напитков! Западные же санкции! Получился парадокс: при поголовном пьянстве всем было хорошо, а теперь плохо? И в Кремле решили дать народу то, чего ему не хватает!

С 1 января 2024 года в россии вводится единый стандарт (ГОСТ): «Напитки спиртные русские традиционные на натуральном сырье, такие как самогон, сухарничек, хреновуха, берёзовка, спотыкач, медок, кулер, сбитень, клюковка искристая». Это только начало импортозамещения в этой отрасли!!! Именно поэтому вводится стандарт для самогона! «Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии», разработавший ГОСТ сообщил, что «его введение будет способствовать повышению конкурентоспособности продукции и сохранению её традиционных видов, а также решению проблемы импортозамещения».

Да, это решение национальной проблемы – народ трезвеет! Местная сивуха не конкурирует с шотландскими виски и французским шампанским. У дарим по ним ГОСТом, чтобы самогона всем хватало. Залил глаза и слушай царя! Сказал, хорошо живем, значит - хорошо. Сказал идти воевать, значит отдавай детей. А то протрезвели и начали уже на царя обвинять! Вон Горбачев провел «антиалкогольную кампанию» и как результат - СССР развалился! А продолжали бы себе пить и радовались, что живут в самой счастливой стране!

«Благодаря таким изменениям будет расширен ассортимент в этой категории, являющихся вариациями исторически сложившихся рецептур, которые в последнее время становятся очень популярными»,- заявили в «Росстандарте». То есть, самогон в последнее время становится очень популярным?! Настоящее импортозамещение. Эх, про боярышник то забыли!

Джерело: https://t.me/gistapapapa/81126

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 жовтня 1918 року гетьман Павло Скоропадський видав універсал про відродження українського козацтва
Сегодня 09:41    54
Харківщина. 16 жовтня
Сегодня 08:30    95
Учатся ли российские оккупанты на войне в Украине?
Сегодня 08:21    135
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно
Сегодня 08:17    85
Головне за вихідні
Сегодня 07:33    92
Оперативна інформація станом на 06.00 16 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:22    92
Оголошення у мережі, де пропонується уникнути мобілізації шляхом оформлення довідки про смерть, є фейковим
Сегодня 07:04    97
В поисках утраченной легитимности
Сегодня 06:36    181
Такої поразки, як на Харківщині, у росіян не було ніде, ― Кирило Буданов
Сегодня 06:09    158
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    180
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 