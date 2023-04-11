В Крым незаконно переехали до 800 тыс. россиян - постпред президента

По словам постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой, почти все граждане РФ въехали в аннексированный Крым после его оккупации, не обращаясь в украинские миграционные органы за разрешением.

"Мы советуем им раньше уезжать из оккупированного Крыма, пока у них имеется такая возможность. Для тех, кто не послушает, в украинском законодательстве есть такая процедура, как принудительное выдворение", - подчеркнула Ташева.

При этом она также отметила, что согласно нормам международного права, коллективное выдворение незаконно, поэтому будут приниматься индивидуальные решения.

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26295

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