В Купянске открыли памятник погибшим бойцам АТО
Казацкий крест в честь купянчан, которые погибли во время Антитеррористической операции, открыли 14 января в сквере Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба Купянской райгосадминистрации.
Память погибших почтили минутой молчания, а затем к кресту возложили цветы.
Монумент установили по инициативе Координационного совета Союза ветеранов АТО Харьковской области.
Это первый памятный казацкий крест в Харьковской области, уточнили в пресс-службе Купянского горсовета. Всего в Украине их уже 19.
В Харькове памятник Героям АТО планируют установить в сквере на площади Защитников Украины (до переименования — пл. Восстания). В мае 2016 года там установили камень-памятный знак и заложили капсулу.
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