В Лозовской РГА произошли кадровые перемены

Лозовскую районную государственную администрацию возглавил Ашот Керопов.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Соответствующий Указ №186/2018-подписал Президент Петр Порошенко. Согласно Указу, Ашот Керопов назначен на должность с 30 октября.

Ашоту Керопову 57 лет, у него два высших образования. В 1989 году окончил Харьковский политехнический институт (специальность «Автомобили и тракторы», инженер-механик), в 2010 - НТУ «ХПИ» (специальность «Административный менеджмент», магистр административного менеджмента).

До назначения на новую должность работал заместителем председателя Лозовской РГА - начиная с июля 2017 года. До этого работал в реальном секторе экономики - с 1989 года, работал на Лозовском кузнечно-механическом заводе. Прошел путь от мастера бюро технического обслуживания до должности директора по персоналу и социальному развитию.

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