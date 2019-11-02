Вблизи Золотого-4 в Луганской области завершилось разведение сил и средств.

Как сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, об этом заявил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе Александр Борщевский.

По его словам, завтра, 3 ноября, начнется процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны.

«Вчера (1 ноября) было завершено практическое мероприятие по разведению сил и средств. Сегодня в 12:00 проходит верификация этого разведения и информирование СММ ОБСЕ о начале разминирования и демонтажа фортификационных сооружений, которые будут определены для выполнения этих мероприятий», - сказал он.

Кроме того, в СЦКК журналистам сообщили, что разведение на третьем участке вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области не произойдет в связи с обстрелами непосредственно в зоне разведения

«30 октября был обстрел на данном участке. С 30 числа переносится. Будет 7 суток, будет разведение», - отметил руководитель украинского СЦКК.

В свою очередь, руководитель оперативно-тактической группировки «Север» Олег Микац заявил, что объявленный ранее режим «Желтый» в зоне проведения ООС может завершиться уже с воскресенья.

Агентство Телевидения Новости