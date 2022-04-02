В марте госбюджет получил почти 93% запланированных средств

В марте текущего года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривень, что составляет 92,3% от запланированных средств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"В марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд гривень. Месячная роспись выполнена на 92,9%", - говорится в сообщении.

Основные поступления были получены за счет таких платежей:

дивидендов от предприятий с государственной долей – 32,5 млрд грн.

налога на прибыль предприятий – 26,6 млрд грн;

налога на добавленную стоимость – 22,6 млрд грн;

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 9,8 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами – 6,3 млрд гривень.

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в Пенсионный фонд и фонды социального страхования за март 2022 составили 27,8 млрд гривень.

В то же время, за январь-март 2022 года кассовые расходы общего фонда государственного бюджета осуществлялись в соответствии с росписью и составили 356,4 млрд грн, или 67,8 процента от росписи отчетного периода.

Общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 выполнен с дефицитом в сумме 67,5 млрд грн при запланированном дефиците на I квартал 2022 года в сумме 266,1 млрд гривень.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-март 2022 составили 162,9 млрд грн или 120,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 66,2 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 5,1 млрд грн (171,6 млн долл. США и 7,1 млн евро).

В то же время, благодаря выпуску военных ОВГЗ привлечено 47,7 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины - 20,0 млрд грн. Также 96,7 млрд грн привлечено из внешних источников.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-март 2022 года составили 96,1 млрд грн (93,1% плана), платежи по обслуживанию – 39,2 млрд грн (94,5% плана).

Как сообщал Укринформ, 1 апреля Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении размера резервного фонда на 73,3 млрд грн. на обеспечение ключевых потребностей украинской армии и экономики.

Источник: ukrinform.ru

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