В Мексике опубликовали миграционный договор с США

Власти Мексики опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции.

Об этом сообщает DW.

В документе сказано, что Мексика и США в срочном порядке должны начать консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, которое среди прочего касается распределения ответственности за рассмотрение претензий мигрантов на статус беженца. Оба государства будут обрабатывать ходатайство об убежище граждан третьих стран, которые пересекли "территорию одной страны, чтобы прибыть в соседнюю". Беженцы третьих стран, которые въехали в США из Мексики, должны будут немедленно отправлены обратно.

Также в соглашении, которое было заключено в начале июня, было согласовано, что Мексика согласна разместить 6 тыс. Солдат Нацгвардии США для укрепления своей южной границы и более активного проведения политики возвращения мигрантов на родину.

Источник: prm.ua

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