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В мэрии волнуются за кибербезопасность детей

В мэрии волнуются за кибербезопасность детей

В Харькове разработают и внедрят комплексную программу «Информационная прививка», которая обезопасит детей от угроз в интернете.  Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Светлану Горбунову-Рубан.

Отметим, что вчера в мэрии состоялось рабочее совещание на тему: «Влияние современных информационных технологий на физическое состояние и психическое развитие детей и подростков. Ответственность взрослых».

 

По словам вице-мэра, на сегодня проблема безопасного пребывания детей в интернете - одна из самых злободневных, и решать ее надо, начиная с семьи. 

 

«Любой ребенок должен проводить наибольшее количество времени в семье, но, к большому сожалению, не у всех это получается. Иногда родителям не хватает времени на детей, независимо от их социального статуса и места работы», - отметила она

В такой ситуации дети с головой уходят в интернет. И проблема эта касается и детей из обеспеченных семей, и тех, кто не имеет свободного доступа к сети дома. 

 

В рамках встречи присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания в киберпространстве и ограничения доступа к нежелательному контенту, кибермошенничество, зависимость от онлайн-игр, кибербуллинг и прочие угрозы. К созданию комплексной программы  будут привлечены все профильные структуры города, представители ювенальной превенции, общественных организаций, психологи и специалисты в области компьютерных технологий. Уже через две недели планируется презентовать первые наработки. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дети

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