В мэрии волнуются за кибербезопасность детей

В Харькове разработают и внедрят комплексную программу «Информационная прививка», которая обезопасит детей от угроз в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на вице-мэра Светлану Горбунову-Рубан.

Отметим, что вчера в мэрии состоялось рабочее совещание на тему: «Влияние современных информационных технологий на физическое состояние и психическое развитие детей и подростков. Ответственность взрослых».

По словам вице-мэра, на сегодня проблема безопасного пребывания детей в интернете - одна из самых злободневных, и решать ее надо, начиная с семьи.

«Любой ребенок должен проводить наибольшее количество времени в семье, но, к большому сожалению, не у всех это получается. Иногда родителям не хватает времени на детей, независимо от их социального статуса и места работы», - отметила она

В такой ситуации дети с головой уходят в интернет. И проблема эта касается и детей из обеспеченных семей, и тех, кто не имеет свободного доступа к сети дома.

В рамках встречи присутствующие обсудили вопросы безопасности пребывания в киберпространстве и ограничения доступа к нежелательному контенту, кибермошенничество, зависимость от онлайн-игр, кибербуллинг и прочие угрозы. К созданию комплексной программы будут привлечены все профильные структуры города, представители ювенальной превенции, общественных организаций, психологи и специалисты в области компьютерных технологий. Уже через две недели планируется презентовать первые наработки.

Агентство Телевидения Новости