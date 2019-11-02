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В МИД хотят разрешить двойное гражданство с «дружественными» странами

В МИД хотят разрешить двойное гражданство с «дружественными» странами

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что готовят концепцию получения украинцами двойного гражданства. Глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что в данный момент существует несколько идей и концепций.

Об этом чиновник рассказал в интервью ТСН.

«Я бы сказал, что сейчас происходит наработка концепции. Предложено несколько концепций. Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношений со страной. То есть это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе», — сказал он.

Так, одной из концепций является признание двойного гражданства – украинского плюс гражданства определенной страны – при наличии двусторонних отношениях с этой страной.

Еще один вариант — более широкое привлечение украинцев за рубежом.

«Например, документ, который мы сейчас выдаем, документ зарубежного украинца, также будет приниматься во внимание», — добавил он.

Пристайко подчеркнул, что в процесс вовлечены разные органы и структуры (Миграционная служба, СБУ, пограничники и МИД), идут дискуссии между ними.

«Я думаю, дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать уже наши наработки дальше к депутатам», — анонсировал глава МИД.

Источник: sprotyv.info

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