Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:08
Просмотров: 69

В МИД РФ говорят об "оборонительном поясе" близ Сочи в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

В МИД РФ говорят об оборонительном поясе близ Сочи в случае вступления Украины и Грузии в НАТО

Возможное вступление Украины и Грузии в НАТО станет военной и экономической проблемой для России, вынудит строить оборонительный пояс близ Сочи, заявил в понедельник директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин.

"Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы - Сочи", - сказал он на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

"Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно", - отметил российский дипломат.

Он также отметил, что при таком сценарии России "придется выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны". "И переводить острие наших оборонительных построений на Юг в отношении Украины", - сказал А.Келин.

По его словам, "сейчас ситуация не диктует" того, что вступление Украины и Грузии в НАТО может случиться в ближайшее время. "Но если отношения будут запущены, если наши западные - партнерами уже и не назовешь - пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться", - заявил А.Келин.

Источник: interfax.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нато, россия

Читайте ещё:

Бактериоидеологическая война российской пропаганды
Сегодня 07:07    1
В Подмосковье отменили штрафы за лежание на полу в аэропортах
29.10.2018 07:08    115
Криворукие не попали даже по Воронежу
28.10.2018 07:33    796
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА. Фабрика троллей: Бухгалтерия информационной войны
27.10.2018 08:10    133
В Рязани комиссия по слушаниям одобрила строительство «Пятёрочки» рядом с кладбищем
26.10.2018 09:39    136
РУССКАЯ ПРОПАГАНДА. Ложь, манипуляция, информационный шум
26.10.2018 08:01    198
В Ростовской области уборщица продавала наркотики будущим казакам
25.10.2018 09:23    143
ФСБ опубликовала компромат на экс-повара Путина через свой сливной либеральный листок
24.10.2018 09:55    266
Сотрудник петербургского НИИ устроил поножовщину в Антарктиде
24.10.2018 08:29    292
Путин готовит страну к большой войне. Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
24.10.2018 07:05    793
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 