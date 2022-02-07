В Минцифры рассказали, будут ли паспорта старого образца добавлены в “Дію”

Мстислав Баник рассказал, что бумажные паспорта старого образца не будут добавлены в приложение “Дія”.

По словам Баника, такие документы не будут достаточно хорошо защищены.

Для безопасности паспорт должен находиться в современном реестре, а данные о паспортах старого образца находятся в обычных картотеках.

“И это не самый безопасный источник сейчас. Проще все-таки переходить на ID-карту, потому что она безопаснее», – говорит Баник.

Он также напомнил, что цифровые паспорта в приложении «Дія» имеют полную юридическую силу с 23 августа 2021 года.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»