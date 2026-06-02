Сегодня 09:15
В Министерстве иностранных дел Китая «обеспокоены» решением Японии отправить своих военных в базирующуюся в Германии штаб-квартиру миссии НАТО по поддержке Украины
Комментируя это решение, спикер МИД КНР Линь Цзянь заявил, что такими действиями Япония активно продвигает процессы ремилитаризации и расширяет географию своей военной деятельности.
«Мы призываем международное сообщество сохранять высокую бдительность по поводу проявлений нового японского милитаризма», — сказал представитель китайского МИД.
