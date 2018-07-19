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В Минобороны разъяснили размещение военной техники на территории Харьковского бронетанкового завода, куда проникли блогеры

В Минобороны разъяснили размещение военной техники на территории Харьковского бронетанкового завода, куда проникли блогеры

Военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на Харьковский бронетанковый завод для ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств. 

Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.

После завершения всех приемо-сдаточных работ указанную военную технику  передадут в состав Вооруженных Сил Украины.

Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениями руководства Министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшего использования не принимались в 2014 года, сообщает МОУ.

"В 2014 году Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличии, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ",- говорится в сообщении.

Сейчас по решению Министром обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники. 

После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав Вооруженных Сил Украины, пояснили в МОУ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое руферов проникли на территорию, где находится военная техника. сняли видео и опубликовали его в Интернете.

Данный факт расследует харьковская спецполиция.

 

Агентство Телевидения Новости

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