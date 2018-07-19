В Минобороны разъяснили размещение военной техники на территории Харьковского бронетанкового завода, куда проникли блогеры
Военная техника, которая сейчас восстановлена, в соответствии с государственными контрактами, была передана на Харьковский бронетанковый завод для ее ремонта и модернизации за счет бюджетных средств.
Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны Украины.
После завершения всех приемо-сдаточных работ указанную военную технику передадут в состав Вооруженных Сил Украины.
Старая техника была сосредоточена на территории завода с 2004 по 2010 год по разным решениями руководства Министерства обороны Украины того времени. Решение по дальнейшего использования не принимались в 2014 года, сообщает МОУ.
"В 2014 году Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак поручил провести инвентаризацию всей техники с целью определения ее наличии, технического состояния и выполнения ремонтно-восстановительных работ",- говорится в сообщении.
Сейчас по решению Министром обороны Украины происходит внеплановая инвентаризация остатков военной техники.
После ее завершения будет принято правовое решение относительно механизмов ее возвращения в состав Вооруженных Сил Украины, пояснили в МОУ.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове двое руферов проникли на территорию, где находится военная техника. сняли видео и опубликовали его в Интернете.
Данный факт расследует харьковская спецполиция.