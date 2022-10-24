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В Минобороны Великобритании рассказали о разговоре Бена Уоллеса из Шойгу
Шойгу заявил, что Украина планировала действия при содействии западных стран, включая Великобританию, по эскалации конфликта в Украине.
Уоллес опроверг эти утверждения и предупредил, что такие утверждения не должны использоваться в качестве повода для еще большей эскалации.
Между тем в минобороны РФ заявили, что Шойгу также провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином.
#Великобритания #Шойгу
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4873