Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:44
Просмотров: 32

В Минреинтеграции изменят подход к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму

В Минреинтеграции изменят подход к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму

В законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» заложены новые подходы в работе с документами, которые выдаются на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила советник вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина, пишет «Укринформ».

По словам советника министра, законопроект имеет целью облегчить бытовую жизнь граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

«Речь идет и об образовании, и о контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), и о диджитализации процессов, и о многом другом», — отметила Потемкина.

Она подчеркнула, что при разработке документа учитывался принцип конвалидации.

«Мы приводим принципы из опыта других стран, в частности Хорватии — принцип конвалидации. Он свидетельствует о том, что мы, не признавая оккупационную проксивласть, которая сегодня выдает огромное количество документов (связанных с рождением, смертью, разводами и другими этапами жизни) должны обеспечить нашим гражданам принцип права юридического факта «, — пояснила советник министра.

По ее словам, по документам об образовании возникла дискуссия, и в итоге решено учитывать школьные аттестаты.

В тоже время ситуация с выданными на оккупированных территориях дипломами требует более детального подхода, и Минреинтеграции работает над соответствующим законопроектом.

«Мы же не знаем программы, по которой проходит обучение. Очень зависит от того, какое именно обучение, о каких профессиях идет речь … Этот законопроект пока имеет рабочее название «О процедуре «. И это уже будет именно тот проект, где будут выписаны поэтапные механизмы, как мы будем работать с дипломами о высшем образовании на оккупированных территориях «, — пояснила советник министра.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Реформа державного нагляду і контролю: покращення для бізнесу
Сегодня 07:53    25
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 серпня 2021 року
Сегодня 06:34    65
Окупанти продовжують блокувати гуманітарні дорожні коридори на Донбасі: опубліковано нові дані
Сегодня 06:25    75
Європа затягує розгляд питання – Кузін про реєстрацію CoronaVac
Сегодня 06:07    98
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    110
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    157
Транш МВФ планируют поділити на частини
08.08.2021 10:59    218
Укрспецекспорт: валютні надходження до держбюджету вже другий рік поспіль ростуть
08.08.2021 10:46    161
Тиждень роботи КПВВ у районі проведення ООС
08.08.2021 10:20    186
Сім років тому українські війська штурмували Савур-Могилу
08.08.2021 09:54    269
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 