В Минреинтеграции изменят подход к документам, выданным в ОРДЛО и Крыму

В законопроекте «Об основах государственной политики переходного периода» заложены новые подходы в работе с документами, которые выдаются на временно оккупированных территориях Украины. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила советник вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Юна Потемкина, пишет «Укринформ».

По словам советника министра, законопроект имеет целью облегчить бытовую жизнь граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.

«Речь идет и об образовании, и о контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), и о диджитализации процессов, и о многом другом», — отметила Потемкина.

Она подчеркнула, что при разработке документа учитывался принцип конвалидации.

«Мы приводим принципы из опыта других стран, в частности Хорватии — принцип конвалидации. Он свидетельствует о том, что мы, не признавая оккупационную проксивласть, которая сегодня выдает огромное количество документов (связанных с рождением, смертью, разводами и другими этапами жизни) должны обеспечить нашим гражданам принцип права юридического факта «, — пояснила советник министра.

По ее словам, по документам об образовании возникла дискуссия, и в итоге решено учитывать школьные аттестаты.

В тоже время ситуация с выданными на оккупированных территориях дипломами требует более детального подхода, и Минреинтеграции работает над соответствующим законопроектом.

«Мы же не знаем программы, по которой проходит обучение. Очень зависит от того, какое именно обучение, о каких профессиях идет речь … Этот законопроект пока имеет рабочее название «О процедуре «. И это уже будет именно тот проект, где будут выписаны поэтапные механизмы, как мы будем работать с дипломами о высшем образовании на оккупированных территориях «, — пояснила советник министра.

Источник: sprotyv.info

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