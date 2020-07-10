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В Минсоцполитики предложили альтернативу вместо "пакета малыша"

В Минсоцполитики предложили альтернативу вместо пакета малыша

Дети, которые родились в 2020 году и не получили "пакете малыша", смогут получить денежную компенсацию стоимости бокса. 

Соответствующий проект постановления разработало Министерство социальной политики, сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша" разработало проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакета малышаˮ на детей, родившихся в 2020 году, и которые не были обеспечены этой помощью", - говорится в сообщении. 

Решение об отмене закупки одноразовой натуральной помощи было принято 30 июня Антимонопольным комитетом Украины, по результатам рассмотрения жалоб участников закупки.

Согласно постановлению Кабмина в 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводилась централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".

В министерстве уверяют, что "вопрос обеспечения пособиями" пакет малыша "новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики" .

Напомним, ранее при рождении ребенка каждая семья получала от государства специальный детский набор "бэби-бокс" ( "пакет малыша»).

Бокс содержит 25 товаров для новорожденных общей стоимостью 5000 гривен.

Агентство Телевидения Новости

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