В Минсоцполитики предложили альтернативу вместо "пакета малыша"
Дети, которые родились в 2020 году и не получили "пакете малыша", смогут получить денежную компенсацию стоимости бокса.
Соответствующий проект постановления разработало Министерство социальной политики, сообщается на странице ведомства в Facebook.
"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году, "пакетом малыша" разработало проект правительственного решения, которым предусматривается ввести выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи "пакета малышаˮ на детей, родившихся в 2020 году, и которые не были обеспечены этой помощью", - говорится в сообщении.
Решение об отмене закупки одноразовой натуральной помощи было принято 30 июня Антимонопольным комитетом Украины, по результатам рассмотрения жалоб участников закупки.
Согласно постановлению Кабмина в 2020 году закупка одноразовой натуральной помощи за счет средств государственного бюджета проводилась централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".
В министерстве уверяют, что "вопрос обеспечения пособиями" пакет малыша "новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики" .
Напомним, ранее при рождении ребенка каждая семья получала от государства специальный детский набор "бэби-бокс" ( "пакет малыша»).
Бокс содержит 25 товаров для новорожденных общей стоимостью 5000 гривен.