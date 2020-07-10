В Минсоцполитики рассказали, кто из украинцев сможет выйти на пенсию раньше 60 лет

В украинском законодательстве заложена норма, согласно которой украинцы смогут выходить на пенсию до достижения 60 лет.

Однако данная норма будет распространяться не на всех.

По словам бывшего заместителя главы Пенсионного фонда Николая Шамбира, для того, чтобы воспользоваться правом досрочного выхода на пенсию, у человека должно быть не менее 40 лет трудового стажа.

"Когда человек имеет 40 лет стажа, он имеет право выходить на пенсию независимо от возраста", - отметил Шамбир.

При этом в Минсоцполитики отметили, что эта норма будет работать на финальном этапе пенсионной реформы – с 2028 года. Уйти досрочно на пенсию смогут как женщины, так и мужчины. Однако для раннего выхода на пенсию докупить стаж будет невозможно.

Напомним, в апреле 2020 года Верховная Рада приняла изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, которые, в частности, включали повышение расходов на пенсионное обеспечение на 29,7 млрд грн.

С апреля 2020 года решением правительства были введены ежемесячные выплаты в размере до 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен.

Также в апреле была проведена выплата единовременного пособия в размере 1 тысячи гривен для пенсионеров, получающих пенсию меньше 5 тысяч гривен.

11 июля 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что правительство планирует постепенное введение пенсионной реформы, предусматривающее развитие накопительной системы пенсионного обеспечения.

15 июня 2020 года Кабинет министров анонсировал введение в Украине накопительной пенсионной системы с 2021 года, а также поддержку системы негосударственного пенсионного обеспечения.

8 июля 2020 года Кабинет министров Украины одобрил внесение изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2020 год, а также сокращение численности территориальных органов ПФУ.

Агентство Телевидения Новости