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В Минсоцполитики ввели новое правило об отказе в получении субсидий

В Минсоцполитики ввели новое правило об отказе в получении субсидий

Работники органов социальной защиты не имеют права в устной форме отказывать гражданам в предоставлении субсидий.

Об этом заявила заместитель Министра социальной политики Украины Лариса Попова на встрече с руководителями областных и Киевского городского департаментов социальной защиты

"Хочу акцентировать внимание всех участников совещания, во-первых, на процессе автоматического назначения субсидий, во-вторых, на работе комиссий - их задача это помочь людям, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах получить субсидию.

Очень важный вопрос, который волнует людей, это устный отказ в назначении субсидий - это недопустимо, каждый человек имеет право подать заявление и декларацию и получить четкий ответ о результатах их рассмотрения. Отдельный вопрос - недопущение очередей, прошу урегулировать свой режим работы таким образом, чтобы предотвратить это явление", - цитирует Попову пресс-служба министерства.

Источник: prm.ua

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