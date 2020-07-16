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В Минздраве рассказали о размере зарплат врачей после повышения с 1 сентября

В Минздраве рассказали о размере зарплат врачей после повышения с 1 сентября

С 1 сентября зарплата врачей вырастет на 3,5 тысячи гривен.

Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что 15 июля Кабинет министров принял постановление, согласно которому с 1 сентября зарплата украинского врача в среднем вырастет на 3,5 тыс. грн, медицинского персонала – около 2,5 тыс. грн, младшего медицинского персонала – на 1 тыс. 250 грн.

Кроме того, правительство вчера выделило средства в сумме свыше 103 млн грн для стажировки врачей-интернов, напомнил Степанов.

По его мнению, нынешний уровень заработной платы медицинских работников в стране является недостаточным и должен составлять не менее 20-25 тысяч гривен.

 

Агентство Телевидения Новости

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