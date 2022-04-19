В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф

США зосередять тиск насамперед проти військово-промислового комплексу російської федерації з метою знищити будь-яку можливість для кремля відновлювати потенціал під час війни проти України.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, повідомляє Укрінформ.

«Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти рф та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок», — наголосив високопоставлений чиновник.

Він зазначив, що війна путіна проти України триває набагато довше, ніж розраховували в кремлі, «здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали». Це, за його словами, означає, що російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

«Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори, як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором»,- зауважив представник американського мінфіну.

Він також підкреслив, що поки вторгнення росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкційний тиск проти російської федерації.

Источник: sprotyv.info

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