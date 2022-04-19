Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:56
Просмотров: 40

В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф

В Мінфіні США повідомили, на чому саме зосередять санкції проти рф

США зосередять тиск насамперед проти військово-промислового комплексу російської федерації з метою знищити будь-яку можливість для кремля відновлювати потенціал під час війни проти України.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо, повідомляє Укрінформ.

«Попри те, що ми надалі застосовуємо жорсткі фінансові санкції проти рф та її ключових фінансових установ, наступний етап нашої роботи полягатиме в тому, щоби розвалити російську військову машину, шматок за шматком, руйнуючи їхній ВПК та ланцюги його поставок», — наголосив високопоставлений чиновник.

Він зазначив, що війна путіна проти України триває набагато довше, ніж розраховували в кремлі, «здебільшого завдяки героїчним зусиллям українського народу та підтримці, яку ми надали». Це, за його словами, означає, що російським військам потрібно відновлювати втрати й поповнювати запаси.

«Щоби цього не сталося, ми надалі намагаємося використовувати санкції й експортні обмеження, позбавити росію критично необхідних ресурсів та орієнтуємося на такі ключові сектори, як аерокосмічна галузь, електроніка та інші, пов’язані з оборонним сектором»,- зауважив представник американського мінфіну.

Він також підкреслив, що поки вторгнення росії триває, США продовжуватимуть посилювати санкційний тиск проти російської федерації.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оновлено адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги в Харкові
Сегодня 10:44    57
На Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу сталося 12 пожеж — ДСНС
Сегодня 10:34    65
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 19.04
Сегодня 10:22    72
Харьковчан просят воздержаться от посещения кладбищ во время Пасхальных праздников.
Сегодня 09:12    126
У Генічеську окупанти вивісили радянський прапор і відновили пам’ятник леніну
Сегодня 09:00    126
Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України
Сегодня 08:47    145
Роспропаганда показала стреляные тубусы от одноразовых гранатометов как ценные трофеи «ЛНР»
Сегодня 08:35    131
Новости из США. Понедельник, 18 апреля 2022
Сегодня 08:23    142
Звернення Президента Володимира Зеленського
Сегодня 08:12    140
США созывают срочную встречу с мировыми лидерами из-за нового наступления России на Украину.
Сегодня 08:01    156
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 