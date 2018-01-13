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В МО РФ солгали о том, что смогли заменить украинские двигатели для своих фрегатов

В МО РФ солгали о том, что смогли заменить украинские двигатели для своих фрегатов

В конце декабря прошлого года я в статье "Как Украина добила российские фрегаты проекта 11356" описывал ситуацию, которая сложилась с упомянутыми боевыми кораблями, которые не получили от Украины газо-турбинные установки. В частности, я описывал, что ввод в строй фрегата “Адмирал Бутаков” перенесен на 2021-й год, а два других фрегата, “Адмирал Истомин” и “Адмирал Корнилов” надеются продать Индии, которая в свою очередь не спешит подписывать контракт. Ведь индусы понимают, что Россия не сможет им поставить полностью укомплектованные боевые корабли, а потому хотят большой скидки.

И вот не знаю, то ли меня читают в МО РФ, то ли просто совпадение, но вчера все российские СМИ трубили о том, как заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, будучи с визитом на рыбинском заводе “Сатурн” объявил, что все фрегаты проекта 11356 будут построены, так как России удалось импортзаместить украинские силовые установки.

И вот, казалось бы, гибридная “перемога”? А вот и нет.

Дело в том, что на самом предприятии "ОДК-Сатурн" пульсирует совсем иная, коренным образом отличающаяся от версии Борисова, информация о степени готовности газотурбинных установок для российских фрегатов.

Так, на сегодняшний день были проведены испытания силовой установки М90ФР мощностью 27 500 л.с для фрегата проекта 22350. При этом, силовая установка на сегодняшний день не укомплектована редукторами, а следовательно, испытания все ещё находятся на начальном этапе.

Что же до проекта 11356, о котором и шла речь в ходе визита Борисова, то там всё глухо. Всё, что у “сатурновцев” на сегодняшний день есть по силовой установке для 11356 это лишь стенд, который заместителю министра обороны и продемонстрировали.

А потому, как бы не старались, а величие не продержалось и суток – протухло на следующий же день!

Источник: livejournal.com

Автор: zloy-odessit

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