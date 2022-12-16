В московских школах распространили стоп-лист артистов, чьи треки нельзя включать на новогодних дискотеках для учеников.

В «черном списке» – артисты, высказавшиеся против войны, и музыканты-"иноагенты".

Список передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек.

Даже опыт столь обожествляемого ими совка они игнорируют... Ничто так не способствует популярности, как запрет.

#путинизм #Россия #клоуны

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7934

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