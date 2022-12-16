Сегодня 08:48
Просмотров: 109
В московских школах распространили стоп-лист артистов, чьи треки нельзя включать на новогодних дискотеках для учеников
В московских школах распространили стоп-лист артистов, чьи треки нельзя включать на новогодних дискотеках для учеников.
В «черном списке» – артисты, высказавшиеся против войны, и музыканты-"иноагенты".
Список передали старостам классов, которые занимаются подбором треков для новогодних дискотек.
Даже опыт столь обожествляемого ими совка они игнорируют... Ничто так не способствует популярности, как запрет.
#путинизм #Россия #клоуны
Джерело: https://t.me/infosprotyv/7934
Темы: війна, пропаганда, росія