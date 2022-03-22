В міськраді оцінюють підвищення цін на поховання померлих як мародерство та просять повідомляти при такі випадки

Як повідомили сьогодні в міськраді, останнім часом недобросовісні підприємці встановлюють захмарні тарифи на захоронення померлих, які в окремих випадках можуть сягати 20–25 тис. грн. Також у Департаменті житлово-комунального господарства повідомили, що зараз у Харкові працює чимало приватних ритуальних компаній, які надають послуги за завищеними цінами від виглядом КП «Ритуал».

«Місцева влада розцінює такі дії не інакше як мародерство. Тому ми закликаємо жителів міста звертатися виключно до офіційного комунального підприємства, яке надає ритуальні послуги та реалізує ритуальну атрибутику за зниженими цінами, які були затверджені Харківською міською радою на період воєнного стану. У підпорядкуванні підприємства – міські кладовища, крематорій, ритуальні бюро та салони, які знаходяться майже в усіх районах міста», – зазначили у департаменті.

У випадку виявлення фактів зловживання у сфері ритуальних послуг харків’ян просять повідомляти за тел.: 0-800-301-562.

Агентство Телевидения Новости