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В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною

В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною

В місті Прудентополіс у Бразилії українську мову визнано офіційною, а 75% його жителів мають українське походження.

Українська громада тут почала формуватися близько 1885 року, коли в районі, де розміщений сучасний Прудентополіс, оселилося 1500 українських сімей (приблизно 8000 осіб), вихідців із Галичини.

Цей район Прудентополісу навіть має назву Нова-Галичина на честь походження його жителів.

Саме місто офіційно засноване в 1894 р., тож українці від самого початку були важливою частиною його історії, долучилися до його розвитку.

Сьогодні Прудентополіс добре знаний в Бразилії та всій Південній Америці як "українське" місто, українська культура і традиції глибоко інтегровані в його простір та життя.

Один з двох головних храмів у місті — греко-католицька церква святого Йосафата.

В місті понад пів століття діють козацьке братство «Українські козаки» та асоціації українських митців, такі як ансамбль народного танцю «Веселка» чи ансамбль бандуристів «Соловейко».

В місті діє український «Музей тисячоліття», який знайомить із українською історією та культурою.

Відомий Прудентополіс і як українська кулінарна столиця Бразилії - саме аби скуштувати тут борщ, вареники, голубці, солонину та ковбаси з свинини приїздять цілі натовпи туристів.

А український національний делікатес, що виготовляють в місті, здобув загальнобразильську славу, - краківська ковбаса.

З 2019 року Прудентополіс є містом - побратимом Тернополя.

У школах та вишах штату Парана, столицею якого є Прудентополіс, вже давно викладають українську мову.

Загалом у штаті Парана проживає майже 500 тисяч етнічних українців, а по всій Бразилії - понад мільйон.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/4544

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