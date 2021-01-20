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В МВД объяснили, как заказать справки о несудимости онлайн

В МВД объяснили, как заказать справки о несудимости онлайн

В МВД Украины объяснили, как можно заказать справку о несудимости онлайн. Справку об отсутствии судимости может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Об этом говорится на сайте Главного сервисного центра МВД и на фейсбук-странице ведомства. Такая справка нужна для оформления на работу, оформления визы для выезда за границу, для участия в тендере, осуществления усыновления, установления опеки, оформления гражданства, оформления или обновления документов и тому подобное. https://hsc.gov.ua/index/poslugi/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/?fbclid=IwAR2KczgKBQOkrPjfq_CXPkE5feRSe7ocIgtPA7Vkmcl_s9O9KrVXtBxeY4Y

"Давно не слышали о ней, скажете вы. А мы и не будем скрывать этот современный сервис - заказ справки о несудимости онлайн. Убедитесь, что это удобно и к тому же бесплатно! И будьте бдительны! Отправка электронной формы осуществляется только с помощью персонального компьютера, на котором установлена ОС Windows. А еще при заказе через Bank ID получить справку можно только в бумажном варианте. Через электронные ключи – в бумажном и электронном.",- говорится в сообщении.

Справку о несудимости в сервисных центрах МВД можно заказать двумя способами:

-онлайн на сайте hsc.gov.ua;

-непосредственно в сервисном центре МВД.

Алгоритм заказа справки о несудимости онлайн:

-Зарегистрируйтесь через квалифицированную электронную подпись (физического лица) или Bank ID.

-Заполните электронную форму (укажите, в котором ТСЦ удобно забрать готовую справку).

-Получите уведомление о готовности документа или проверьте статус готовности справки онлайн.

-Заберите справку в выбранном сервисном центре МВД, предъявив документ, удостоверяющий личность Представителя.

В МВД отметили, что при заказе через Bank ID получить справку можно только в бумажном варианте. Отправка электронной формы осуществляется только с помощью персонального компьютера на котором установлена ОС Windows.

В поле "Способ получения справки" нужно выбрать:

-электронный вариант – справка поступит на указанный в форме заполнения электронный адрес;

-бумажный вариант – справку можно забрать в желаемом сервисном центре МВД.

Источник: internetua.com

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