В МВФ призвали Украину уменьшить влияние олигархов на экономику

В Международном валютном фонде заявили, что Украине необходимо уменьшить роль государства и олигархов в экономике.

Об этом заявил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы думаем, что Украине нужно достичь успеха в ряде структурных реформ. Опять же, важно улучшить управление и борьбу с коррупцией, а также уменьшить роль государства и олигархов, параллельно проводя фискальную и монетарную политики, направленные на достижение макроэкономической стабильности", - сообщил Райс.

В частности представитель МВФ отметил, что переговоры с Украиной по новой программе продолжаются и "нет ничего удивительного в том, что они продолжаются так долго".

Источник: prm.ua

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