В МВС розповіли подробиці затримання льотчика збитого під Харковом російського літака

На сторінці МВС України в Facebook з’явилися подробиці затримання підполковника повітряно-космічних сил РФ Криштоп, літак збили гвардійці над Харковом. Обставини, за яких спіймали льотчика, розповів військовослужбовець Національної гвардії України.

«Ми побачили світлові ракети, він [пілот] подавав сигнал, щоб його евакуювали. О другій ночі ми його відшукали та зупинили. Він був у їхньому камуфляжі, але намагався представлятися місцевим, якому немає, де жити. Знайшов десь у покинутих будинках сокиру. Був без вогнепальної зброї, але з гранатами, причому вусики були відігнуті. Тобто, мав намір захищатися, але був спійманий, був допитаний. Він – військовий до «мозку кісток». Того дня він скинув вісім бомб на Харків. Розумів куди кидає. Він – заступник командира частини, тобто все прекрасно розумів», – розповів військовослужбовець НГУ «Койот».

Оборонці Харкова кожного дня вступають у вогневий контакт із російськими окупантами. Вони відкидають ворожу піхоту та техніку на відстань, яка дозволяє адекватно реагувати на все менш активні спроби прориву, а також ефективно працювати по ній артилерією.

Також нацгвардієць розповів, як ворог знаходить помічників меред місцевх мешканців.

«Деякі місцеві здають ворогу інформацію, де є скупчення людей, туди й летить», – поділився своїми спостереженнями «Койот». Він уточнив, що ворог найчастіше використовує у своїх злочинних цілях наркозалежних осіб, які зазнають важких фізичних мук через значні проблеми з отриманням замісної терапії у фронтовому місті, і тому їх легше схилити до зради.

«Ловимо постійно. Все знаходиться у них телефонах. Фото, відео, листування у месенджерах. При них же і доволі великі суми коштів, як на людей, які не мають постійного джерела доходів, та мають важкі форми залежності».

Повне інтерв’ю із військовослужбовцем НГУ – на сторінці МВС України в Facebook.

Агентство Телевидения Новости